Zum Start in die neue Woche meldet sich der Winter in Sachsen-Anhalt zurück. Laut dem Deutschen Wetterdienst sinken die Temperaturen bis weit unter den Gefrierpunkt. Das sind die aktuellen Aussichten.

Bis zu -12 Grad: Deutscher Wetterdienst warnt von strengem Frost in Sachsen-Anhalt

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor strengem Frost in Sachsen-Anhalt.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR – In vielen Regionen Sachsen-Anhalts kann es in dieser Woche gefährlich glatt werden. Bei frostigen Temperaturen besteht auf den Straßen Gefahr durch überfrierende Nässe. Der Deutsche Wetterdienst rät zur Vorsicht.

Amtliche Warnung: DWD warnt vor strengem Frost in Sachsen-Anhalt

Mit Schnee und Schneeregen ist Sachsen-Anhalt in die neue Woche gestartet. Während die Temperaturen am Montag um den Gefrierpunkt pendelten, soll es vor allem in der Nacht zum Dienstag kalt werden. Laut dem DWD soll das Thermometer vor allem im Osten des Landes auf bis zu -12 Grad fallen. Obwohl es dabei weitgehend niederschlagsfrei bleibt, könnte es auf den Straßen glatt werden.

Der Deutsche Wetterdienst hat am Montag eine amtliche Warnung vor strengem Frost der Stufe 2 von 2 veröffentlicht, die aktuell für folgende Landkreise und Städte in Sachsen-Anhalt gilt:

Kreis Anhalt-Bitterfeld

Burgenlandkreis

Kreis Börde

Dessau-Roßlau

Halle (Saale)

Kreis Jerichower Land

Kreis Mansfeld-Südharz

Salzlandkreis

Kreis Stendal

Saalekreis

Kreis Wittenberg

Die Warnung gilt aktuell von Montag, 6. Februar 2023, 17 Uhr, bis Dienstag, 7. Februar 2023, 11 Uhr.

Aktuelle Wettervorhersage: Kälte und Schneefall in Sachsen-Anhalt erwartet

Auch in den kommenden Tagen bleibt es in Sachsen-Anhalt frostig. Der Deutsche Wetterdienst erwartet Temperaturen um den Gefrierpunkt, vor allem nachts kann das Thermometer jedoch auch deutlich tiefer sinken. Der Himmel ist dabei nur gering bewölkt und es bleibt weitgehend trocken. In der Nacht zum Freitag ist von Nordwest nach Südost mit weiterem Schneefall zu rechnen.