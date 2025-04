Wechselhaftes Wetter in Sachsen-Anhalt im April: Herrschen in der Woche ab 7. 4. am Tag noch frühlingshafte Temperaturen, so droht Kälte in der Nacht. Auch Frost wird erwartet.

Ab Montag: Sonne am Tag, Frost und Nebel in der Nacht

Aprilwetter in Sachsen-Anhalt

Anfang April bleibt das Wetter in Sachsen-Anhalt eher wechselhaft.

Magdeburg/Halle (Saale). - Das Wetter in Sachsen-Anhalt bleibt im April eher wechselhaft. Neben recht hohen Temperaturen wird es in den Nächten laut dem Deutschen Wetterdienst richtig kalt.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Frühling am Tag, winterliche Temperaturen in der Nacht

Am Montag selbst bleibt es trocken bei teils sonnigen Abschnitten und Temperaturen zwischen elf und 14 Grad. In der Nacht zu Dienstag sinken die Tiefstwerte aus bis zu minus zwei Grad ab. In Bodennähe drohen Nebel und Frost.

Am Dienstag erwartet der DWD ebenfalls kaum Regen bei Höchstwerten von bis zu 15 Grad. In der Nacht zu Mittwoch sinken die Temperaturen auf bis zu minus zwei Grad ab.

Am Mittwoch selbst wechseln sich Sonne und Wolken ab, es bleibt jedoch trocken. Die Temperaturen steigen auf bis zu 16 Grad an. In der Nacht zu Donnerstag sinken diese dann auf bis zu null Grad ab.

Am Donnerstag zeigt sich neben einigen Wolken auch mal die Sonne über Sachsen-Anhalt. Es bleibt bei Temperaturen von bis zu 15 Grad trocken, so der Wetterdienst. In der Nacht zu Freitag sinken die Temperaturen dann auf bis zu ein Grad ab.