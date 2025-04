Das wechselhafte Wetter in Sachsen-Anhalt scheint Ende April vorübergezogen zu sein. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet frühlingshafte Temperaturen am Wochenende.

Magdeburg/Halle (Saale). - Das Wetter in Sachsen-Anhalt wird Ende April wieder wärmer. War es in der Woche nach Ostern noch ungemütlich wegen vieler Gewitter und Starkregenschauer zeigt sich ab Freitag häufiger die Sonne. Der Frühling kommt zurück.

Lesen Sie auch: Wegen Trockenheit – Niedrige Pegel zwingen Elbe-Kreuzer zum Abspecken

Wetter in Sachsen-Anhalt: Frühling am Wochenende

Am Freitag zeigt sich nach wolkigem Beginn ab Nachmittag immer mal wieder die Sonne. Im Süden Sachsen-Anhalts kann es erneut zu Regen kommen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von bis zu 16 Grad. In der Nacht zu Samstag sinken die Tiefstwerte auf bis zu minus einem Grad ab und es droht leichter Frost in Bodennähe.

Lesen Sie auch: Warm oder frostig? Das sind die Aussichten für die Eisheiligen 2025 in Sachsen-Anhalt

Deutscher Wetterdienst: Sonne zeigt sich gegen Ende der Woche

Am Samstag selbst dann viel Sonnenschein und nur vorübergehende Quellwolken. Es bleibt jedoch trocken, bei Höchsttemperaturen zwischen zwölf und 18 Grad. In der Nacht zu Sonntag sinken die Temperaturen in Bodennähe auf bis zu minus zwei Grad ab. In Bodennähe droht erneut Frost.

Am Sonntag zeigt sich häufig die Sonne bei Höchstwerten von bis zu 19 Grad. In der Nacht zu Montag sinken die Temperaturen bei Frostgefahr in Bodennähe auf bis zu zwei Grad ab.

Auch interessant: Wetter verdirbt Garten-Lust – schwieriges Jahr für Baumärkte

Am Montag steigen die Temperaturen auf bis zu 20 Grad ab. Die Sonne zeigt sich häufig und es bleibt niederschlagsfrei. In der klaren Nacht zu Dienstag sinken die Tiefstwerte auf bis zu vier Grad ab.