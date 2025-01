Wetter in Sachsen-Anhalt Warnung vor Orkanböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 120 km/h - 13 Grad am Samstag

Das Wetter in Sachsen-Anhalt war im Januar eher nass und grau. Am Freitag drohen auf dem Brocken Orkanböen. Am Samstag zeigt sich der Frühling das erste Mal.