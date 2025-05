Nach einem etwas verregneten Wochenende bleibt es in Sachsen-Anhalt in dieser Woche zwar trocken, wird aber deutlich kälter. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet nachts Minusgrade und Frost.

Frostige Nächte in Sachsen-Anhalt: Wie kalt wird es in dieser Woche?

Wetter in Sachsen-Anhalt

Magdeburg/Halle (Saale). - Das Wetter in Sachsen-Anhalt bleibt kühl: In der Woche ab 5. Mai rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) nachts mit Minusgraden und Frost. Tagsüber liegen die Höchsttemperaturen bis zum Donnerstag bei ungefähr 16 Grad. Sonne und Wolken wechseln sich ab, es bleibt weitestgehend trocken.

Nächte in Sachsen-Anhalt werden kalt: Deutscher Wetterdienst kündigt Frost an

Am Montag wechseln sich Sonne und Wolken ab, es bleibt weitgehend trocken. Die Höchsttemperaturen liegen tagsüber zwischen zwölf und 14 Grad. In der Nacht zum Dienstag warnt der Deutsche Wetterdienst vor leichtem Frost: Die Temperaturen können auf bis zu minus 2 Grad, in Bodennähe auf bis zu minus 4 Grad sinken.

Am Dienstag ist es zunächst sonnig. Im Laufe des Tages wird es zunehmend bewölkter, der DWD erwartet auch leichten Regen. Bis zu 16 Grad soll es warm werden. In der Nacht zum Mittwoch sinken die Temperaturen wieder deutlich auf Werte bis 2 Grad, in Bodennähe bis zu minus 1 Grad.

Sonne und Wolken im Wechsel, allerdings kein Regen im Laufe der Woche in Sachsen-Anhalt

Auch am Mittwoch gibt es teils Sonne, teils Wolken, mit Temperaturen bis zu 16 Grad. Es bleibt allerdings niederschlagsfrei. Kalt wird es wieder in der Nacht zum Donnerstag, die Tiefstwerte liegen bei 2 Grad. Leichter Frost ist in Bodennähe möglich.

Und auch am Donnerstag bleibt es wechselhaft mit starker Bewölkung und zeitweise etwas Sonne. Regen erwartet der Wetterdienst jedoch nicht. Die Temperaturen ändern sich kaum mit Höchstwerten bis zu 17 Grad.

In der Nacht zum Freitag bleibt es trocken, bodennah kann wieder leichter Frost auftreten, mit Temperaturen bis zu einem Grad.