Das Wetter in Sachsen-Anhalt wird in den nächsten Tagen besonders schön. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet fast schon sommerliche Temperaturen rund um den Feiertag am 1. Mai. Allerdings drohen Gewitter.

Sommerliche Temperaturen um den 1. Mai: So warm wird es am Feiertag – Gewitter drohen

Magdeburg/Halle (Saale). - Das Wetter in Sachsen-Anhalt wird Ende April und Anfang Mai sommerlich warm. Um den 1. Mai werden Temperaturen von bis zu 28 Grad erwartet. Aber auch Gewitter drohen.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Viel Sonne, kein Regen, bis zu 28 Grad - Gewitter am Freitag?

Am Dienstag selbst bleibt es sonnig und niederschlagsfrei bei Temperaturen zwischen 19 und 23 Grad. In der Nacht zu Mittwoch sinken die Temperaturen auf bis zu fünf Grad ab. Es drohen lokale Nebelfelder.

Am Mittwoch wechseln sich Sonne und Wolken ab. Die Höchstwerte steigen auf bis zu 25 Grad an. In der Nacht zu Donnerstag erwartet der Wetterdienst Temperaturen zwischen elf und fünf Grad. Es droht erneut Nebel.

Deutscher Wetterdienst: Verfrühter Sommer am 1. Mai – viel Sonne und 28 Grad in Sachsen-Anhalt

Am Donnerstag, dem 1. Mai, kommt der Sommer nach Sachsen-Anhalt. Der DWD prognostiziert bis zu 28 Grad und keine Niederschläge. In der Nacht zu Freitag sinken die Temperaturen auf bis zu neun Grad ab.

Am Freitag besteht laut DWD geringe Schauer- und Gewittergefahr in Sachsen-Anhalt. Die Höchstwerte steigen erneut auf bis zu 28 Grad an. In der Nacht zu Samstag sinken die Temperaturen bei geringem Schauerrisiko auf bis zu acht Grad ab.