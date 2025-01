Am ersten Januarwochenende wird es etwas winterlicher in Sachsen-Anhalt: Der Deutsche Wetterdienst sagt Schnee und Glätte voraus.

Halle (Saale)/Magdeburg. - Das neue Jahr in Sachsen-Anhalt beginnt mit Wolken und Schauern: Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) informiert, gibt es in Sachsen-Anhalt in der Nacht zu Freitag vereinzelt Schneeschauer.

Auch im Verlauf des Freitags erwarten die Meteorologen wechselhaftes Wetter mit gelegentlichen Schnee- und Schneeregenschauern. Da die Temperaturen aber noch Höchstwerte zwischen 0 und 3 Grad erreichen, ist nicht davon auszugehen, dass sich eine Schneedecke am Boden bildet.

In Sachsen-Anhalt fällt am Wochenende wahrscheinlich Schnee

Das sieht am Wochenende schon anders aus: Laut DWD können sich Frühaufsteher in Sachsen-Anhalt am Samstag selbst in den Tieflagen auf eine leichte Schneedecke freuen.

Grund für die winterlichen Bedingungen sei eine Kaltfront, die ab Freitag langsam vom Norden her über Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zieht, teilen die Meteorologen mit.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Am Wochenende droht Glättegefahr

Schneemännerbauen und Rodeln dürfte aber nur in den höheren Lagen wie dem Brocken möglich sein. Denn während sich oberhalb von 400 Metern der Schnee am Samstag zunächst halten dürfte, bleibt es in tieferen Lagen aufgrund von Temperaturen über dem Gefrierpunkt eher nass.

In der Nacht zu Sonntag sinken die Temperaturen erneut unter den Gefrierpunkt, was zu glatten Straßen führen könnte. Tagsüber bringt eine herannahende Warmfront aus dem Südwesten dem DWD zufolge Niederschläge mit sich: Schneefall und Regen.