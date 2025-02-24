Das Dezemberwetter in Sachsen-Anhalt ist überwiegend grau und trüb. Viele Wolken und Nebel bestimmen den Tag und auch die Nacht. Auf dem Brocken gibt es dazu noch Sturmböen.

Milde Temperaturen am Tag und Nebel sowie Frost in der Nacht

Wetter in Sachsen-Anhalt: Im Laufe der Woche gibt es nur selten Sonne und einen aufgehellten Himmel.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Am 1. Dezember hat für die Meteorologen bereits der Winter begonnen. Dieser zeigt sich jedoch in Sachsen-Anhalt noch von seiner milden Seite. Nur im Harz schneit es vereinzelt.

Zwischen einem Tiefdruckkomplex über dem Nordostatlantik und einem Hochdruckgebiet mit Schwerpunkt über dem östlichen Europa wird laut Deutschem Wetterdienst (DWD) wolkenreiche Luft nach Sachsen-Anhalt herangeführt.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Wochenmitte bleibt bewölkt

Am Mittwoch, dem 3. Dezember, zeigt sich der Himmel Angaben zufolge zunächst stark bewölkt. Am Vormittag kann es lokal zu Sprühregen kommen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 5 und 8 Grad Celsius.

In der Nacht zu Donnerstag, dem 4. Dezember, bleibt es wolkig und niederschlagsfrei. Vereinzelt muss mit Straßenglätte gerechnet werden. Die Temperaturen liegen zwischen –2 und 0 Grad.

Nebel und starke Bewölkung am Donnerstag

Am Donnerstag, dem 4. Dezember, startet der Tag bewölkt und neblig trüb. Es bleibt laut DWD überwiegend niederschlagsfrei. Die Höchstwerte liegen zwischen 2 und 5 Grad. Es weht ein schwacher Südost- bis Südwind.

In der Nacht zu Freitag, dem 5. Dezember, kommt es zu Nebel- und Hochnebelbildung. Die Tiefstwerte erreichen –3 bis 0 Grad.

Nebel am Morgen und Abend läutet Wochenende in Sachsen-Anhalt ein

Am Freitag, dem 5. Dezember, ist es morgens örtlich neblig und trüb. Bis zum Nachmittag kann es lokal Regen geben. Die Temperaturen erreichen maximal 5 Grad Celsius.

Die Nacht zu Samstag, dem 6. Dezember, ist teils wolkig und teils klar. Örtlich herrscht Nebel, es bleibt jedoch niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte liegen zwischen –2 und 0 Grad, so der DWD.

Schnee im Harz und Sturm auf dem Brocken

Zu der starken Bewölkung am Samstag, 6. Dezember, gesellen sich im Tagesverlauf von Westen durchziehende Niederschlagsgebiete.

Im Harz ist mit Schnee oder überfrierende Nässe zu rechnen. Die Temperaturen liegen zwischen 4 und 7 Grad. Es weht ein mäßiger, im Harz leicht stürmischer Südwind.

In der Nacht zum Sonntag, 7. Dezember, bleibt es bei leichtem Regen überwiegend stark bewölkt. Die Temperaturen liegen zwischen -1 und +3 Grad. Auf dem Brocken wird es stürmisch.