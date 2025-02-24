Zum meteorologischen Winteranfang zeigt sich das Wetter am 1. Dezember von seiner grauen Seite. Während vormittags noch Frost und Straßenglätte zu erwarten ist, klart der Himmel ab Nachmittag auf.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Für die Meteorologen beginnt am 1. Dezember bereits der Winter. Dieser zeigt sich jedoch in Sachsen-Anhalt zum Wochenbeginn eher von seiner milden Seite.

Zunehmend hoher Luftdruck bestimmt mit relativ milder Atlantikluft laut Deutschem Wetterdienst (DWD) das Wetter im Land. Montagvormittag kann es örtlich noch leichten Frost und vereinzelt Glätte geben.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Sturmböen auf dem Brocken

Der 1. Dezember beginnt laut DWD zunächst wolkig. Ab dem Nachmittag sind auch längere heitere Abschnitte zu erwarten. Es bleibt am Montag überwiegend trocken bei Temperaturen von 5 bis 7 Grad Celsius, im Harz von 2 bis 5 Grad Celsius.

Lesen Sie auch: Droht Deutschland ein "Jahrhundertwinter"? Das ist dran an den Spekulationen

Es weht ein schwacher Südwind. Im Harz weht ein stärkerer bis böiger Wind. Auf dem Bocken sind ab dem Nachmittag Sturmböen zu erwarten.

In der Nacht zu Dienstag, 2. Dezember, ist es zunächst gering bewölkt. Im Verlauf der Nacht ziehen dichtere Wolkenfelder auf. Es bleibt niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte liegen zwischen -2 und 0 Grad. Auf dem Brocken bleibt es weiterhin stürmisch.

Wolken dominieren den Himmel am Dienstag

Am Dienstag, 2. Dezember, ist es wechselnd bewölkt. Im Südosten Sachsen-Anhalts kann es laut DWD auch längere sonnige Abschnitte geben. Es bleibt trocken bei 4 bis 6 Grad, im Oberharz um die 2 Grad.

Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus südlicher Richtung. Auf dem Brocken gibt es Sturmböen.

Lesen Sie auch: Bitte kein Brot: So helfen Sie Meisen & Co. durch den Winter

Die Nacht zu Mittwoch, dem 3. Dezember, bleibt wolkig und niederschlagsfrei. Die Temperaturen liegen zwischen -2 und +2 Grad. Es weht ein schwacher Südwind.

Wetter am Mittwoch wird heiter - In der Nacht gibt es Nebel

Ein wenig heiter wird es am Mittwoch, dem 3. Dezember. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 4 und 7 Grad Celsius, im Harz um die 3 Grad Celsius.

Auch interessant: Neue Kometen SWAN und Lemmon am Nachthimmel über Sachsen-Anhalt sichtbar

In der Nacht zu Donnerstag, 4. Dezember, bleibt es wolkig und niederschlagsfrei. Örtlich kann es zu Nebelbildung kommen. Die Temperaturen liegen zwischen -2 und +1 Grad.