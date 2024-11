Seit einiger Zeit ist es in Sachsen-Anhalt eher kühl, nass und grau. Das könnte sich jedoch noch im November drastisch ändern. Ein Wetterexperte rechnet schon bald mit Schnee und Eis.

Wetter in Sachsen-Anhalt

In Ostdeutschland droht schon im November ein Wintereinbruch mit Schnee und Eis.

Magdeburg/Halle (Saale). - Der Herbst ist bisher in Sachsen-Anhalt eher grau als goldfarben. Bis zum 17. November wird das Wetter wohl auch so bleiben. Ab der kommenden Woche kann sich dies jedoch drastisch ändern.

Laut dem Deutschen Wetterdienst bleibt es bis zum dritten Novemberwochenende in Sachsen-Anhalt bei Temperaturen zwischen sechs bis elf Grad regnerisch und nebelig. Auf dem Brocken drohen schwere Sturmböen. Doch schon ab dem 18. November kann es zu einem Wintereinbruch kommen.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Experte rechnet mit Schnee und Eis in Ostdeutschland

"Dieses Mal ist es deutlich wahrscheinlicher, dass tatsächlich zum ersten Mal der Winter bei uns in Deutschland anklopft. Skandinavische Kaltluft wird uns nächste Woche erreichen. Dann würde auch die Schneefallgrenze spürbar sinken", wird Diplom-Meteorologe Dominik Jung in der Frankfurter Rundschau zitiert.

Besonders kalt könne es in den Nächten werden. Verschiedene Wettermodelle rechnen in einigen Regionen Deutschlands sogar mit bis zu minus 20 Grad.

Schnee in Ostdeutschland: Wintereinbruch Mitte November erwartet

Eine europäische Berechnung zeigt laut des Berliner Kuriers auf einer Linie von Mecklenburg-Vorpommern über die Mittelgebirge bis nach NRW bis zu 23 Zentimeter Neuschnee an.

Ein amerikanisches Wettermodell gehe sogar noch weiter. Demnach liege Deutschland, außer Teile des äußersten Nordwestens, dann unter einer geschlossenen Schneedecke von bis zu 29 Zentimetern. Für den Osten sind hingegen lediglich ein bis drei Zentimeter Schnee prognostiziert worden.

Vor allem am Montag, 18. November, droht dann Schnee. In der Mitte Deutschlands kann es dann laut Wetterexperten zu länger anhaltenden Schneefällen kommen, die den Berufsverkehr stark beeinträchtigen könnten. Der Schnee bliebe jedoch nur kurz liegen. Am Dienstag droht dann erneut Schnee oder sogar Eisregen.

Da das Wetter generell nur bedingt genaue vorhergesagt werden kann, könne noch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit Schneefall in Ostdeutschland und Sachsen-Anhalt prognostiziert werden. Die Wahrscheinlichkeit sei jedoch bereits jetzt recht hoch und steige immer weiter.