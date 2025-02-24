Auch Mitte Oktober bleibt das Wetter in Sachsen-Anhalt grau und voller Wolken. In den Morgenstunden müssen Autofahrer gebietsweise mit Nebel rechnen.

Das Wetter in Sachsen-Anhalt bleibt auch Mitte Oktober grau und wolkenverhangen.

Magdeburg/Halle (Saale). – Durch die Ausläufer eines Hochdruckgebietes gelangt milde Meeresluft nach Sachsen-Anhalt. Der goldene Oktober lässt jedoch weiter auf sich warten. Das Wetter bleibt ungemütlich mit teils starker Bewölkung.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Dienstag zeigt sich neblig und stark bewölkt

Am Dienstag, dem 14. Oktober, ist es in den Morgenstunden noch neblig. Es bleibt bis mittags teils stark bewölkt bei gebietsweisem Sprühregen. Die Temperaturen liegen zwischen 13 und 15 Grad, im Harz zwischen 7 und 12 Grad. Es weht ein schwacher Wind.

In der Nacht zu Mittwoch, dem 15. Oktober, bleibt es wolkig bis stark bewölkt, jedoch meist niederschlagsfrei. Gebietsweise ist mit Nebelbildung zu rechnen. Die Temperaturen liegen zwischen 5 und 9 Grad.

Himmel am Donnerstag mit Wolken verhangen

Der Mittwoch, 15. Oktober, beginnt zunächst stark bewölkt, teils neblig-trüb. Im Tagesverlauf lockert die Wolkendecke auf. Es bleibt trocken bei Temperaturen zwischen 14 und 16 Grad, im Harz zwischen 7 und 13 Grad.

In der Nacht zu Donnerstag, dem 16. Oktober, ziehen wieder Wolken auf. Gebietsweise kann es regnen. Im südlichen Sachsen-Anhalt ist Nebelbildung möglich. Die Temperaturen gehen auf 5 bis 9 Grad zurück.

Sonne lässt sich auch am Donnerstag nicht blicken

Auch am Donnerstag, dem 16. Oktober, bleibt der Himmel wolkenverhangen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 13 und 16 Grad Celsius, im Harz zwischen 6 und 12 Grad. Es weht ein schwacher Wind aus westlicher Richtung.

Die Nacht zum Freitag, dem 17. Oktober, ist mit gebietsweisem leichtem Regen bewölkt. Die Temperaturen liegen zwischen 6 und 9 Grad, im Harz zwischen 3 und 6 Grad.