Aus der Immobilienbranche sind derzeit häufig weniger gute Nachrichten zu hören. Steigende Preise sorgen vielerorts für steigende Mieten. Dennoch gilt nach den neuesten Erhebungen, in Magdeburg und Halle/Saale wohnen die Studenten in einer Wohngemeinschaft noch günstig im bundesdeutschen Vergleich.

Magdeburg - Generell hat sich die Situation für Studenten auf dem Wohnungsmarkt in Deutschland verschlechtert. Hohe Energiepreise und steigende Mieten gelten unter den jungen Erwachsenen als häufige Probleme. Durchschnittlich um rund sechs Prozent sind die Mieten für Studentenwohnungen im Vergleich zu 2022 gestiegen, heißt es im MLP-Studentenwohnreport 2023, in dem 38 Universitätsstandorte miteinander verglichen wurden.

Auch die allgemeine Zahl der Inserate sank in Magdeburg um mehr als vier Prozent. Immerhin: Nur in Chemnitz gibt es laut des Reports noch günstigere Wohnungen unter 40 Quadratmetern als in Magdeburg. Am teuersten seien die kleinen Wohnungen in München. Auch im Vergleich der WG-Angebote landet Magdeburg auf dem vorletzten Platz, nur Chemnitz ist erneut günstiger.

Günstige WG-Wohnungen in Halle/Saale und Magdeburg

Der generelle Trend wird auch in einer weiteren Studie bekräftigt. Laut des privaten Instituts Empirica, welches WG-Inserate von über 120 Uni- und Hochschulstädte verglichen hat, gibt es die günstigsten Wohngemeinschaftsangebote in Wolfsburg. Dort kostet eine WG-Wohnung im Durchschnitt 221 Euro, gefolgt von Halle/Saale (300 Euro), Paderborn (315 Euro), Magdeburg (318 Euro) und Dresden (325 Euro).

Laut der Studie kostet ein WG-Zimmer im Mittel 446 Euro im Monat, München ist mit 700 Euro sehr viel teurer.