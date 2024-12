Es sind am Ende drei Minuten, die nicht nur das Leben Hunderter Weihnachtsmarktbesucher für immer verändern werden: Um 19.02 Uhr rollt der schwarze BMW X3 des seit 2006 in Deutschland lebenden Taleb A. in der Ernst-Reuter-Allee/Ecke Breiter Weg an die dortige Fußgängerampel heran. Den Wagen mit Münchner Kennzeichen hat der Arzt aus Saudi-Arabien angemietet. An jener Stelle überqueren regelmäßig Dutzende Menschen die Kreuzung vom Einkaufszentrum Allee-Center zur Fußgängergasse mit ihren ersten Buden des Weihnachtsmarktes. Sie gehen hier entlang des Breiten Weges bis zum Alten Markt. Weil dieser Weg als Rettungsgasse gilt, gibt es dort keine stationären Poller. Ein Polizei-Transporter ist deshalb dort als mobiler Schutz vorgesehen.

