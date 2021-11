Wittenberg/MZ - Das Schicksal der von der jüngsten Hochwasserkatastrophe betroffenen Menschen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen lässt Dirk Hahs-Friedeck nicht los. Jetzt beteiligt sich der verheiratete Familienvater aus Zahna an einer Spendenaktion, dazu fährt er am 20. November nach Legden ins westliche Münsterland. Mitnehmen wird er natürlich seine Popcorn- und Zuckerwattemaschinen sowie die entsprechenden Zutaten. Begleitet wird Hahs-Friedeck von Sabine Hoffmann vom Jugendclub Elster.

Kinder helfen Kindern

In Legden wird am 20. November die Aktion „Kinder helfen Kindern“ durchgeführt. Der Zuckerwattemann, wie viele in seiner Heimat Hahs-Friedeck nennen, reiht sich mit seinen Angeboten ein in eine ganze Fülle von Offerten. Die dabei erzielten Einnahmen sollen alle einem Zweck dienen: dem Wiederaufbau der Spielplätze im Ahrtal. Auch sie waren dem Hochwasser zum Opfer gefallen, nur denkt man eben nicht als erstes an kaputte Spielplätze, wenn es um diese Flutkatastrophe geht. Nach der möglichen Höhe der mit Zuckerwatte- und Popcorn-Verkauf zu erzielenden Einnahmen befragt, sagt Hahs-Friedeck unter Hinweis auf die Dauer der Veranstaltung von 11 bis 18 Uhr: „Um die 500 Euro sind möglich.“ Dass Menschen spendabel sein können, wenn es darum geht, den Hochwasseropfern zu helfen, hat er vor einiger Zeit auch in Wittenberg erfahren, als er im Umfeld eines Benefizkonzertes von Elena Bianchi mit Popcorn und Zuckerwatte wie berichtet über 300 Euro einnahm und diese in die Spendenkasse gab. Hahs-Friedeck hofft im Übrigen, dass schon vor der Abreise der eine oder andere Euro für den guten Zweck eingenommen werden kann, etwa bei einem Fußballspiel am Samstag, zu dem es einen Kuchenbasar geben soll. Davon abgesehen hätten auch andere Unterstützung angekündigt.

Ganz schön sportlich

Die Reise selbst wird sportlich. Wie Dirk Hahs-Friedeck berichtet, wollen er und Sabine Hoffmann in der Nacht von Freitag auf Sonnabend aufbrechen, die Rede ist von 2 Uhr. Nach der Ankunft in Legden, was, wenn alles planmäßig läuft zwischen 6 und 7 Uhr sei, ist ein Frühstück geplant. Und dann geht es auch schon los zur Aktion „Kinder helfen Kindern“, zu der sich laut Hahs-Friedeck auch das Fernsehen und die Zeitung angekündigt haben. Am Abend des 20. November wollen sie noch weiterfahren ins Ahrtal, dort, so Hahs-Friedeck, leben Kinder, die in den Ferien bei Hoffmann in Elster waren. Die Rückfahrt sei für Sonntag geplant. Na dann: Gute Reise!