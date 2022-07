Wildbraten-App und magische Karten

Jävenitz/Osterweddingen/Bad Schmiedeberg - Eine neue Lieferung Wildfleisch wird in der Gardeleger Waldgourmet GmbH (Altmarkkreis Salzwedel) ausgeladen. Diesmal sind es Rehe vom Landesforstbetrieb. Marian Bohndick, mit seinem Bruder Marcus Gründer und Geschäftsführer des am 1. September 2020 im Ortsteil Jävenitz eröffneten Betriebes, steckt eine Marke an das Wildbret. Dann geht er mit seinem Smartphone über das orangefarbene Plastikteil. Er gibt per selbstentwickelter App die erforderlichen Angaben, wie Wildart, Gewicht und Herkunft ein. Die Angaben werden für jedes Tier elektronisch in der Datenbank der Lebensmittelmanufaktur gespeichert.