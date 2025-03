Stück für Stück erobert sich die Europäische Wildkatze weitere Lebensräume in Sachsen-Anhalt zurück. Wo sie zu finden ist.

Europäische Wildkatze ist zurück in Sachsen-Anhalt: Wie anpassungsfähig die Art ist

Die Europäische Wildkatze erobert sich immer mehr Lebensräume in Sachsen-Anhalt zurück.

Halle (Saale). - Wildkatzen werden in immer mehr Regionen Sachsen-Anhalt wieder heimisch. Lange lebten die Tiere nur noch in geringer Zahl im Harz, inzwischen haben sie sogar entfernte Waldgebiete im Norden Sachsen-Anhalts erreicht und sich dort dauerhaft etabliert, wie das Landesamt für Umweltschutz in Halle mitteilte. Das zeigen Wildkameras und genetische Analysen.

Sichtung von Wildkatzen in Sachsen-Anhalt nimmt zu

Genaue Zählungen der Individuen seien nicht möglich. Das Landesamt hat stattdessen das Land in Rasterfelder mit einer Größe von 10 mal 10 Kilometern eingeteilt und geschaut, in welchen Wildkatzen gesichtet wurden. Von 2000 bis 2011 waren das 25 Rasterfelder gewesen, inzwischen liegt die Zahl bei 117.

„Die Vorkommen sind dabei nicht, wie früher angenommen, auf große, unzerschnittene Laubwaldgebiete beschränkt“, teilte das Landesamt für Umweltschutz weiter mit.

„Aktuell besiedelt sind auch Flussauenwälder und feuchte Niederungen wie der Drömling, ausgedehnte offene Heiden der Altmark, Tagebau-Rekultivierungslandschaften sowie kleinere Waldgebiete in der Agrarlandschaft, zum Teil in Siedlungsnähe.“

Vermischung von Wild- und Hauskatze

Wildkatzen seien offenbar deutlich anpassungsfähiger in Bezug auf ihren Lebensraum als bisher angenommen. Weite Teile Sachsen-Anhalt zählen den Experten zufolge als günstiges Verbreitungsgebiet.

Die Europäische Wildkatze ist eine heimische Art. Die Hauskatze hingegen stammt den Angaben zufolge von der afrikanischen Falbkatze ab.

Sie nach äußerlichen Merkmalen zu unterscheiden, sei selbst für Fachleute oft schwierig. Es kommen auch genetische Vermischungen von Wild- und Hauskatzen vor.

Wildkatzen an den BUND melden

Um an neue Erkenntnisse für den Schutz und die Forschung zu gelangen, können Sichtungen der Wildkatze an den BUND gemeldet werden.

Wildkatzen sind laut einem Bericht des BUND Sachsen-Anhalt scheue und dämmerungsaktive Tiere "mit einem hohen nationalen und internationalen Schutzstatus". Die Rote Liste der Bundesrepublik Deutschland stuft die Art als gefährdet ein.