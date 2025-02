Sachsen-Anhalt kämpft mit den Folgen des Wintereinbruchs. In mehreren Landkreisen mussten Busverbindungen eingestellt werden. Zahlreiche Unfälle wurden gemeldet, unter anderem auch auf der Autobahn.

Glätte in Sachsen-Anhalt: Unfälle, Busausfälle und Chaos auf den Straßen

Schnee und Eis sorgen in Sachsen-Anhalt für erhebliche Verkehrsprobleme. Auf der A14 bei Schönebeck musste die Autobahn nach einem Lkw-Unfall für vier Stunden gesperrt werden.

Magdeburg/Halle (Saale). - Der Schnee und die Minusgrade haben Sachsen-Anhalt im Griff und sorgen vielerorts für glatte Straßen. In einigen Landkreisen wie dem Kreis Wittenberg und dem Saalekreis wurde laut den Verkehrsgesellschaften der Busverkehr - insbesondere der Schülerverkehr - zeitweise eingestellt. Inzwischen wurde der Verkehrsbetrieb wieder aufgenommen.

Im Salzlandkreis, Anhalt-Bitterfeld und Stendal fahren die öffentlichen Verkehrsmittel. Es muss jedoch laut den Verkehrsgesellschaften mit Verspätungen gerechnet werden.

A14 nach Unfall zwischen Calbe und Schönebeck vier Stunden gesperrt

Neben den Ausfällen im öffentlichen Straßenverkehr kommt es bereits seit Donnerstagabend zu Verkehrsunfällen in Verbindung mit der Glätte. So ereignete sich seit dem frühen Freitagmorgen auf der A14 ein Unfall zwischen Calbe und Schönebeck.

Nach Polizeiangaben verlor ein Lkw-Fahrer wegen der Witterungsbedingungen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Die Autobahn war mehrere Stunden lang gesperrt.

Auf der A9 in Dessau gerieten gleich vier Fahrzeuge in einen Unfall, sodass die Autobahn in der Nacht zu Freitag für mehrere Stunden gesperrt werden musste. Es entstand ein Gesamtschaden von 55.000 Euro.

Mehrere Glätteunfälle in Sachsen-Anhalt

In Unseburg überschlug sich ein Fahrzeug, sodass die Insassen von der Feuerwehr gerettet werden mussten.

Auch den Harz erwischte der Wintereinbruch kalt. In Halberstadt und Quedlinburg knallte es am meisten. Dort gab es 16 Unfälle mit sechs verletzten Personen.

Wie die Polizei mitteilt, ereigneten sich am Donnerstag auf den Autobahnen 2, 14 und 36 im Bereich Magdeburg 25 Verkehrsunfälle. Dabei seien sechs Personen leicht verletzt worden.