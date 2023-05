Ein Tier tot Wittenberg: Katzenbabys in Glascontainer entsorgt

Es ist eine Tat, die an Abscheulichkeit kaum zu überbieten ist. Am Montag wurden von einem Unbekannten in Wittenberg zwei Katzenbabys in einen Glascontainer geschmissen. Ein Kätzchen überlebte den Vorfall nicht. Wie es dem anderen geht, erfahren Sie hier.