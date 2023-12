Die Zahlen der Wölfe in Sachsen-Anhalt steigen weiter an. Aktuell leben 14 Raubtiere mehr als im Vorjahr im Bundesland. Die Politik will Nutztierhalter vor einem Wolfsangriff besser schützen. Auch durch schnellere Abschüsse.

Magdeburg - Genau wie in anderen europäischen Ländern, ist der Wolf in Deutschland und Sachsen-Anhalt längst heimisch. Zuletzt wurden auf dem Saaleradweg an der Strenge bei Aderstedt mögliche Wolfsspuren gesichtet. In Sachsen-Anhalt wurden laut des Umweltministeriums zwischen Mai 2022 und April 2023 insgesamt 201 Wölfe gezählt. 14 Wölfe mehr, als im Vorjahr. Doch gleichzeitig ging die Anzahl der Risse von Nutztieren zurück.