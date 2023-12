wolf & Mensch Wölfe in Deutschland abschießen? Peta protestiert und droht mit Anzeigen

Die Zahlen der Wölfe in Sachsen-Anhalt steigen weiter an. Aktuell leben 14 Raubtiere mehr als im Vorjahr im Bundesland. Die Politik will Nutztierhalter vor einem Wolfangriff besser schützen. Auch durch schnellere Abschüsse.