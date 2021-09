Schönebeck - Bei einem Wohnungsbrand in Schönebeck (Salzlandkreis) am Dienstagmittag hat ein 15-Jähriger eine Rauchvergiftung erlitten. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Die Wohnung brannte völlig aus. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus.