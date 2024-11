An manchen Abenden kommt es in Neulingen im Altmarkkreis Salzwedel zu einem ganz speziellen tierischen Konzert. „Wenn ein Wolf im Wald anfängt zu heulen, dann antworten die Dorfhunde. Das schaukelt sich dann ganz schön hoch“, berichtet Ortsbürgermeister Axel Tiemann. In der Nähe des Ortsteils von Arendsee sind gleich mehrere Rudel nachgewiesen. Allerdings ist das Zusammenleben zwischen Mensch und Raubtier nicht immer so amüsant.

