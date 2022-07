Wollte Halberstädter Ehefrau erwürgen

Magdeburg - Knackpunkte beim Prozess um einen versuchten Mord in Halberstadt dürfte die Beantwortung der Fragen sein: Warum hat sich Frank H. einen Nachschlüssel besorgt, um in die einstige eheliche Wohnung zu gelangen? Warum begab er sich morgens um 2 Uhr in die Wohnung, um wie er sagte „wichtige Unterlagen für seine Steuererklärung“ zu suchen: Wo er doch wusste, dass seine Noch-Ehefrau zu Hause ist? Warum schrieb er einen fingierten „Abschiedsbrief“ im Namen seiner Frau an den Sohn? Und warum fuhr er die fünf Minuten von der Wohnung seiner Mutter bis zum späteren Tatort mit dem Audi des Sohnes?