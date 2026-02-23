Der Discounter Woolworth, der auch in Sachsen-Anhalt mit vielen Filialen vertreten ist, warnt seine Kunden aktuell vor der Nutzung mehrerer „Stretcherz“-Figuren. Es bestehe die Gefahr von Kontamination mit Asbest.

Magdeburg/Halle (Saale). – Erst kürzlich hatten Aldi und Action Baby- und Kinderspielzeug wegen Asbestgefahr zurückgerufen. Nun ist auch der Discounter "Woolworth" betroffen.

Wie das Unternehmen auf seiner Internetseite mitteilt, seien an den Produkten "Stretcherz Street Smash Car", "Stretcherz Stretch Squad Dinos" und "Stretcherz Slammerz" Mängel festgestellt worden.

Woolworth ruft Spielzeug wegen Asbestgefahr zurück

Es könne zu Kontaminationen durch Asbest in dem verarbeiteten Sand kommen. Die Produkte seien bereits in allen Woolworth-Läden aus dem Verkauf genommen worden.

Das Spielzeug sei im gesamten Bundesgebiet und damit auch in Sachsen-Anhalt erhältlich gewesen. Betroffen sind die Produkte mit folgenden EAN-Nummern:

5050837685548

5050837685562

5050835008547

5050835105345

Woolworth ruft die Käufer dazu auf, die Figuren ab sofort nicht mehr zu verwenden und zurückzubringen. Der Kaufpreis werde vollständig zurückerstattet.