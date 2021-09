Zahnärzte und Volkssolidarität informieren über Parodontitis

Magdeburg - Zum Tag der Zahngesundheit wollen Zahnärztekammer und Volkssolidarität per Online-Vortrag Seniorinnen und Senioren über das Thema Parodontitis informieren. Eine Magdeburger Zahnärztin werde am Samstagvormittag einen Vortrag halten, der live in mehrere Begegnungsstätten der Volkssolidarität in Bernburg, Halle, Magdeburg, Naumburg und Schönebeck übertragen werde, teilte die Zahnärztekammer am Montag mit. Anschließend stünden dort Zahnärztinnen und Zahnärzte für Fragerunden zur Verfügung. Den Live-Stream können Interessierte auch von zu Hause aus verfolgen.

Parodontitis ist eine Entzündung des Zahnhalteapparates, die im schlimmsten Fall zu Zahnverlust führt und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie Diabetes begünstigt, hieß es weiter. In Deutschland seien rund zwei Drittel der 65- bis 74-Jährigen davon betroffen.