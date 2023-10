Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Dass das Disziplinarverfahren gegen einen Polizisten der Polizeiinspektion Magdeburg (PI) in Kürze abgeschlossen sein wird, bestätigte eine Sprecherin der PI Stendal, die den Fall untersucht, am Freitag der Volksstimme. Der Polizist sei in einen anderen Dienstbereich versetzt worden. Hintergrund des Verfahrens ist eine Sendung vom „ZDF Magazin Royale“ zur Frage, wie die Polizei mit Hass im Netz umgeht.