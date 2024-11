Der Weihnachtsmarkt in Zeitz findet 2024 wieder statt. Er beginnt am Nikolaustag, dem 6. Dezember, und hält für Groß und Klein viele vorweihnachtliche Überraschungen bereit.

Zeitz. - Der Weihnachtsmarkt in Zeitz öffnet dieses Jahr am Nikolaustag, dem 6. Dezember, um 16 Uhr. Bis zum 15. Dezember 2024 hat der Markt seine Pforten für Besucher geöffnet. Familien und Weihnachtsfans können sich auf ein vielfältiges Programm für Groß und Klein sowie leckere Speisen und Getränke freuen.

Wann findet der Zeitzer Weihnachtsmarkt statt?

Eröffnung: 6. Dezember 2024, 16 Uhr

Ende: 15. Dezember 2024, 19 Uhr

Reguläre Öffnungszeiten:

Sonntag bis Donnerstag: 12 Uhr bis 19 Uhr

Freitag und Samstag: 12 Uhr bis 21 Uhr



Wo findet der Zeitzer Weihnachtsmarkt statt?

Der Zeitzer Adventsmarkt findet auf dem Altmarkt am Rathaus inmitten der Zeitzer Innenstadt statt. Die Adresse lautet: Altmarkt, 06712 Zeitz. Stände mit leckeren Speisen und warmen Getränken warten hier auf zahlreiche Besucher.

Parkmöglichkeiten am Altmarkt in Zeitz

Direkt am Altmarkt befindet sich ein Parkplatz. Wer dort keinen Stellplatz findet, kann auf den Parkplatz "Besenstraße“ oder den Parkplatz „Parken in der Roßstraße“ ausweichen. Beide sind mit dem Auto circa ein bis zwei Minuten vom Zeitzer Weihnachtsmarkt auf dem Altmarkt entfernt.

Vielfältiges Angebot auf dem Zeitzer Weihnachtsmarkt

Am 6. Dezember 2024 werden unter anderem der Oberbürgermeister, die Weinprinzessin und der Weihnachtsmann den Weihnachtsmarkt in Zeitz um 16 Uhr eröffnen.

Weihnachtsfans kommen auf dem Zeitzer Weihnachtsmarkt voll auf ihre Kosten. Zahlreiche Verkaufsbuden bieten weihnachtliche Besonderheiten und Köstlichkeiten an. Ein kulinarisches Highlight in Zeitz: der Knusperflocken-Stollen.

Für die kleinen Gäste des Weihnachtsmarktes gibt es ein Karussell. Und auch sonst wird für vielfältige Unterhaltung gesorgt. Auf der Bühne des Weihnachtsmarktes gibt ein abwechslungsreiches Musikprogramm, mit dem die Besucher in Stimmung gebracht werden.

Außerdem wird am Sonntag, 8. Dezember 2024, das Puppentheater Sternzauber auf der Adventsmarktbühne stehen. Der Weihnachtsmann wird an beiden Adventswochenende ab 15 Uhr seine Sprechstunde auf dem Weihnachtsmarkt in Zeitz abhalten.

Bühnenprogramm auf dem Weihnachtsmarkt in Zeitz

6. Dezember 2024, 16 Uhr : Eröffnung Weihnachtsmarkt in Zeitz

: Eröffnung Weihnachtsmarkt in Zeitz 13. Dezember 202 4: Konzert mit Max Schwanethal

Konzert mit Max Schwanethal 14. Dezember 2024: Schlagerweihnachtsshow

Verkaufsoffene Sonntage in Zeitz zur Weihnachtszeit

In Zeitz ist im Zeitraum des Weihnachtsmarktes ein verkaufsoffener Sonntag geplant. Am 8. Dezember werden die Geschäfte in der Zeit von 13 bis 18 Uhr geöffnet haben.

Die verkaufsoffenen Sonntage laden dazu ein, einen Besuch auf dem Weihnachtsmarkt mit den letzten Weihnachtseinkäufen vor Heiligabend zu verbinden.