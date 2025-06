Nach knapp einem Jahr und dem Tod zweier Katzenbären, ist wieder ein Roter Panda in den Zoo Leipzig eingezogen. Kamala kann nun von den Besuchern bestaunt werden.

Ein neues Rotes Panda-Weibchen sitzt im Baum in ihrem Gehege des Zoos Leipzig.

Leipzig. – Mitte Mai ist Kamala im Zoo Leipzig angekommen. Seit dieser Woche darf die kleine Katzenbärin auf der Außenanlage in der Hochgebirgslandschaft Himalaya in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Schneeleoparden unterwegs sein. Die Freianlage teilt sie sich mit den Schopfhirschen Nicole und Janno.

Die Rote Panda-Bärin kommt gebürtig aus Frankreich, ist elf Monate alt, mag Kirschen sowie frische Bambustriebe und ist sehr neugierig, so der Zoo Leipzig.

Zoo Leipzig: Roter Panda Kamala macht Freianlage unsicher

Fast ein Jahr lang hatten die Schopfhirsche das Freigehege für sich allein. Damals starb der Rote Panda Zimai im hohen Alter. Im Oktober 2023 musste bereits seine Partnerin Lilo eingeschläfert werden.

Ein neues Männchen für Katzenbärin Kamala sei schon in Aussicht gestellt worden, erklärt der Zoo. Für die Besucher in Leipzig ist Kamala ab sofort täglich zu sehen. Der Zoo schreibt, dass es aber gerade in den ersten Tagen sein kann, dass sich Kamala ins rückwärtige Gehege verzieht.