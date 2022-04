Zurückgelassene Babys in Halle: Was geht in den Köpfen der Eltern vor?

In der Azaleenstraße in Neustadt haben Kriminaltechniker Spuren gesichert. Ihre Auswertung dauert noch einige Zeit.

Halle (Saale)/MZ - Eine Woche nach dem Fund von zwei Babys in Halle ist der Polizei bei der Suche nach den Eltern noch kein Durchbruch gelungen. „Wir können leider keine neuen Informationen herausgeben, weil uns die entscheidenden Hinweise noch fehlen“, sagte Polizeisprecher Michael Ripke am Montag der MZ. Dennoch gibt es weitere Details in beiden Fällen.