Salzwedel. - Said Farid Sadat ist ein Musterbeispiel. Wie aus dem Nichts stand der gebürtige Afghane eines Tages im Floristik-Geschäft von Christine Heuer in der Salzwedeler Holzmarktstraße und fragte, ob noch eine Arbeitskraft gesucht werde. Von der Eigeninitiative begeistert, musste Heuer nicht lange überlegen. Nach einem kurzen Praktikum, in dem Sadat überzeugte, stellte sie ihn als Azubi ein. In diesem Jahr beendete er die Lehre als Jahrgangsbester in ganz Sachsen-Anhalt. Passenderweise wurde sein Ausbildungsbetrieb gestern als viertausendster in das Netzwerk „Unternehmen integrieren Flüchtlinge“ aufgenommen.

