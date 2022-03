Zweitägiges Irish Folk-Festival im Theater Eisleben

Lutherstadt Eisleben - Das Theater der Lutherstadt Eisleben bringt irische Musik und Tradition auf die Bühne. Nach der Eröffnung des zweitägigen „Irish Heartbeat“-Festivals am Montag wollen drei Ensembles Konzerte spielen und handgemachten Irish Folk präsentieren. Mit dabei sind 3 on the Bund, das Frauentrio Briste und das Duo Conor Markey & Marty Barry. Auf dem Festival gibt es auch eine Whisky-Verkostung eines regionalen Händlers aus Bösenrode im Landkreis Mansfeld-Südharz. Die Beteiligten des „Irish Heartbeat“-Festivals haben ihre diesjährige Tour am 10. März in Cuxhaven begonnen. Es stehen Termine bis Anfang April auf dem Plan.