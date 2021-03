Magdeburg (dpa) - Der Fußball-Drittligist 1. FC Magdeburg muss sein Auswärtsspiel an diesem Samstag (14.00 Uhr/MagentaSport) beim FC Bayern München II auf dem Campus des deutschen Rekordmeisters austragen. Das teilte der DFB am Dienstag mit. Das Stadion an der Grünwalder Straße steht nicht zur Verfügung. Die spielleitende Stelle des DFB hat damit einem entsprechenden Antrag des FC Bayern zugestimmt. Die Ausnahmegenehmigung gilt nur für ein Spiel.

© dpa-infocom, dpa:210309-99-750342/2

3. Liga

Homepage 1. FC Magdeburg

Facebook 1. FC Magdeburg

Twitter 1. FC Magdeburg

Youtube 1. FC Magdeburg

DFB-Mitteilung