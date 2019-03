Magdeburg (dpa/sa) - In Magdeburg dreht sich von diesem Samstag an wieder alles um die Musik des Barockkomponisten Georg Philipp Telemann (1681-1767). Beim 10. Internationalen Telemann-Wettbewerb (9.3.-17.3.) treten acht Ensembles mit 33 Musikern aus 14 Nationen an. Sie werden Telemann-Werke nach historischem Vorbild spielen. Drei öffentliche Wettbewerbsrunden sind vorgesehen, das Finale ist für Samstag (16.3.) geplant. Laut Telemann-Gesellschaft werden Preisgelder in Höhe von 21 500 Euro vergeben. Den Wettbewerb gibt es seit dem Jahr 2001 - alle zwei Jahre im Wechsel mit den Telemann-Festtagen.

In diesem Jahr richtet sich der Wettbewerb an Kammermusikensembles, die auf historischen Instrumenten oder Nachbauten spielen. Zugelassen sind nur solche Instrumente, für die der in Magdeburg geborene Telemann einst Kammermusik komponiert hat.

Es gibt aber auch ein Programm außerhalb des direkten Wettbewerbs. So ist für Donnerstagnachmittag an einer Telemann-Stele im Zentrum Magdeburgs ein Ständchen zum 338. Geburtstag des Barockkomponisten mit einem Blechbläserensemble geplant. Es soll zudem diverse Konzerte an unterschiedlichen Orten geben, unter anderem mit der Preisträgerin aus dem Jahr 2017, Geneviève Tschumi. Zudem wird im Opernhaus die Händel-Oper "Xerxes" aufgeführt.

