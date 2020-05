Magdeburg (dpa/sa) - In Sachsen-Anhalt haben sich bislang 1579 Menschen nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Das waren am Sonntagmittag zwei registrierte Fälle mehr als am Tag zuvor, wie das Sozialministerium in Magdeburg mitteilte. Bislang sind im Land 45 Infizierte gestorben.

1219 Menschen, bei denen der Erreger Sars-CoV-2 nachgewiesen wurde, sind Schätzungen zufolge bereits genesen. Auf der Grundlage der im Bundesvergleich geringen Zahlen an Infizierten hatte die Landesregierung am Samstag weitere umfassende Lockerungen der Corona-Beschränkungen beschlossen.

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt zu Corona-Zahlen