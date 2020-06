Magdeburg (dpa/sa) - Mit Faustschlägen und Tritten hat in Magdeburg eine 17-Jährige einen Polizisten attackiert, der einen Streit zwischen der Jugendlichen und ihrem Freund schlichten wollte. Der 36 Jahre alte Beamte habe bei dem Angriff in der Nacht zu Sonntag eine Platzwunde an der Stirn davongetragen und ambulant behandelt werden müssen, teilte die Polizei mit. Demnach schlug das Mädchen sofort auf den Polizisten ein, als der den Streit am Hasselbachplatz auflösen wollte.

Polizisten legten der betrunkenen Jugendlichen daraufhin Handschellen an und nahmen sie mit zur Wache, wo sie später ihre Erziehungsberechtigten abholten. Gegen das Mädchen wird nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.