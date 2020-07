Magdeburg (dpa/sa) - In Magdeburg ist ein 20-Jähriger mit Stichverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Nach dem mutmaßlichen 19 Jahre alten Täter sucht die Polizei, wie es in einer Mitteilung hieß. Den Angaben zufolge war eine Gruppe junger Leute am frühen Samstagmorgen zusammengewesen, als die beiden Magdeburger in Streit gerieten. Der 19-Jährige soll ein Messer gezogen und den 20-Jährigen verletzt haben. Der Täter flüchtete. Fahndungsmaßnahmen blieben zunächst erfolglos. Der Verletzte wurde stationär im Krankenhaus behandelt. Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ist eingeleitet, die Kriminalpolizei ermittelt.