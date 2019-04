Magdeburg (dpa/sa) - Ein mutmaßlicher Schläger sitzt nach einem gewalttätigen Angriff auf zwei Fahrgäste einer Magdeburger Straßenbahn in Untersuchungshaft. Wie die Polizei erst am Montag mitteilte, erließ ein Richter bereits am Freitag Haftbefehl gegen den 34 Jahre alten Verdächtigen. Der Mann soll in der Straßenbahn kurz vor Ostern zunächst ohne erkennbaren Grund eine 18-Jährige attackiert und im Gesicht verletzt haben. Als ein 28-Jähriger zu Hilfe eilte, soll der Verdächtige auch ihn verprügelt und schwer verletzt haben.

Die Polizei hatte den Verdächtigen direkt nach den Attacken festgenommen und zunächst zur psychiatrischen Behandlung in einem Krankenhaus untergebracht. Im Zuge der Ermittlungen hätten sich die Verletzungen der beiden Opfer jedoch als potenziell lebensbedrohlich und damit schwerwiegender dargestellt als vermutet, hieß es am Montag von der Polizei.

Zudem sei der Verdächtige den Behörden wegen ähnlicher Delikte in einem anderen Bundesland bereits bekannt, sagte ein Sprecher. Daher habe die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl beantragt und der 34-Jährige sei im Stadtgebiet aufgegriffen worden.

Mitteilung des Polizeireviers Magdeburg