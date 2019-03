Haldensleben (dpa/sa) - Ein 74 Jahre alter Autofahrer ist in Haldensleben in der Börde tödlich verunglückt. Der Kleinwagen des Mannes kam aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Straße ab und prallte gegen die Metalltreppe einer Kita, wie die Polizei am Montag mitteilte. Rettungskräfte konnten den Fahrer am Sonntagabend nur noch leblos aus dem Auto bergen. Sie versuchten noch vergeblich, den 74-Jährigen wiederzubeleben.