Güsten (dpa/sa) - Ein 88 Jahre alter Geisterfahrer hat auf der A36 bei Güsten einen Unfall verursacht. Grund: Der Senior bog am Montagnachmittag am Ende der Auffahrt nach links ab statt weiter auf die Autobahn aufzufahren, wie Autobahnpolizei in Hohenwarsleben am Dienstag mitteilte. Ein 30-jähriger Autofahrer kam ihm entgegen und versuchte noch auszuweichen. Dennoch stießen die beiden Autos seitlich zusammen. Beide Fahrer blieben unverletzt. An den Autos entstand ein Schaden von rund 12 000 Euro. Die A36 wurde für anderthalb Stunden teilweise gesperrt. Gegen den 88-Jährigen wird nun ermittelt, seinen Führerschein musste er abgeben.