Hohe Börde (dpa/sa) - Ein Auffahrunfall auf der Autobahn 2 bei Magdeburg hat am Mittwoch für Staus und Behinderungen gesorgt. Ein 39 Jahre alter Fahrer aus Brandenburg sah am Morgen zu spät, dass sich der Verkehr in Richtung Hannover an einer Tagesbaustelle staute. Sein Wagen fuhr ungebremst in einen stehenden Lastwagen. Der 39-Jährige wurde bei dem Aufprall schwer verletzt. Retter brachten ihn ins Krankenhaus. Der Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt. Die A2 in Richtung Hannover musste für eine Stunde gesperrt werden.