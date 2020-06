Wiedemar (dpa) - Die Anschlussstelle Wiedemar der Autobahn 9 im Landkreis Nordsachsen wird ab Freitag in Richtung München voll gesperrt. Grund sind Sanierungsarbeiten an der Fahrbahndecke, wie das Verkehrsministerium des Landes Sachsen-Anhalt am Mittwoch mitteilte. Knapp zwei Wochen könnten die Auf- und Abfahrt in Richtung Süden nicht genutzt werden. Der Verkehr wird den Angaben zufolge über die Anschlussstellen Halle und Schkeuditzer Kreuz umgeleitet.

Mitteilung des Ministeriums