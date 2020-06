Erfurt (dpa/th) - Acht Graffiti-Sprayer im Alter von 18 bis 30 Jahren hat die Bundespolizei in der Nacht zu Sonntag festgenommen. Sie hätten fünf Bahnwaggons in Erfurt auf einer Fläche von mehr als 60 Quadratmetern besprüht, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Zwar sei ihnen zunächst die Flucht gelungen, doch dann seien sie mit Hilfe eines Polizeihundes aufgespürt worden. In ihren Rucksäcken fanden die Beamten den Angaben zufolge Spraydosen und weitere Utensilien für die Erstellung von Graffiti. Die Männer stammten aus der Erfurter und Leipziger Fußballfanszene, hieß es. Sie kamen zunächst wieder auf freien Fuß. Gegen sie wird wegen Sachbeschädigung ermittelt.

