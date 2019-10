Berlin (dpa) - Nach dem Angriff auf die Synagoge in Halle hat sich der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen ausdrücklich zum jüdischen Leben in Deutschland bekannt. "Jüdisches Leben in Deutschland ist elementarer Bestandteil unserer Identität und wird dies immer bleiben", beteuerte Meuthen am Donnerstag in einer Pressemitteilung. "Wir von der Alternative für Deutschland werden dieses jüdische Leben gegen seine Feinde mit Zähnen und Klauen verteidigen."

Tags zuvor hatte ein schwerbewaffneter mutmaßlicher Rechtsextremist versucht, in eine Synagoge in Halle einzudringen und unter Dutzenden Gläubigen ein Blutbad anzurichten. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) machte die AfD für die Tat mitverantwortlich und sprach von geistiger Brandstiftung. Diesen Vorwurf wiesen die AfD-Fraktionsvorsitzenden Alexander Gauland und Alice Weidel zurück.

Pressemitteilung von Meuthen und Gauland