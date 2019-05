Magdeburg (dpa/sa) - Nachdem zwei Männer einen 42-Jährigen in der Magdeburger Straßenbahn angegriffen und lebensbedrohlich verletzt haben, sucht die Polizei mit Bildern nach den Tätern. Die beiden am Freitag veröffentlichten Aufnahmen stammen von einer Videoüberwachungskamera. Die russisch sprechenden Tatverdächtigen sollen ihr Opfer, einen gebürtigen Kasachen, nach einem kurzen Streit am frühen Donnerstagmorgen geschlagen und getreten haben. Der 42-Jährige wurde in einem Krankenhaus behandelt, er war schon am Donnerstag außer Lebensgefahr.

Bei einem Tatverdächtigen handelt es sich laut Polizei um einen Mann zwischen 30 und 35 Jahren, zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß, mit dunklen, gewellten Haaren. Der andere ist demnach etwa 40 bis 45 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß und trägt die Haare kurz mit Geheimratsecken, die fast eine Glatze seien.

Pressemitteilung der Polizei zur Öffentlichkeitsfahndung

Pressemitteilung der Polizei