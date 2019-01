Magdeburg (dpa/sa) - Nach einer Demonstration von Rechtsextremen und Gegenprotest in Magdeburg hat die Polizei mehrere Anzeigen aufgenommen. Zudem seien am Samstag 48 Platzverweise erteilt worden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Den Angaben zufolge gab es sechs Strafanzeigen unter anderem wegen Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Hinzu kamen drei Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz. Festnahmen habe es nicht gegeben. Die Polizei sprach von einem insgesamt weitestgehend störungsfreien Einsatz.

An einer Demonstration der rechten Szene aus Anlass des Jahrestags der Zerstörung Magdeburgs im Zweiten Weltkrieg hatten der Polizei zufolge bis zu 150 Menschen teilgenommen. Eine Gegendemonstration zog rund 330 Teilnehmer an. Zudem setzte ein Bündnis von mehr als 50 Vereinen mit zahlreichen Aktionen und Veranstaltungen in der Stadt ein Zeichen für Weltoffenheit und Toleranz.