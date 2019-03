Sangerhausen (dpa/sa) - Ein Arbeiter ist bei Fällarbeiten im Kreis Mansfeld-Südharz von einem umstürzenden Baum getroffen und schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte den 31-Jährigen am Montag ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Zuvor hatte der Mann im Sangerhäuser Ortsteil Wippra einen Baum fällen wollen und den Stamm dafür entsprechend angeschnitten. Wegen einer Windböe fiel der Baum aber nicht wie geplant, sondern kippte dorthin, wo der Arbeiter stand. Der 31-Jährige versuchte noch, sich in Sicherheit zu bringen. Teile des Baums trafen ihn dennoch am Kopf. Weil er bei dem Unfall nicht eingeklemmt wurde, konnte der Verletzte noch selbst Hilfe rufen.