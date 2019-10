Halle (dpa/sa) - Nach einer Attacke auf seine 27 Jahre alte Ehefrau am Jugendamt von Halle ist Haftbefehl gegen einen 30-Jährigen erlassen worden. Der Mann sei am Mittwoch einem Richter vorgeführt worden, der den Haftbefehl wegen eines versuchten Tötungsdelikts ausgestellt habe, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Frau befindet sich den Angaben zufolge in einer Klinik, ihre bei dem Angriff davongetragenen Verletzungen seien jedoch nicht lebensgefährlich.

Der Mann hatte seine Frau am Dienstag vor dem Jugendamt der Stadt mit einem spitzen Gegenstand angegriffen und verletzt. Zeugen hatten den Angreifer bis zum Eintreffen der Polizei davon abhalten, weiter gegen die Frau vorzugehen. Der Hintergrund der Tat ist nach Angaben der Polizei derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Laut Medienberichten soll der Mann wegen eines Streits um die gemeinsamen Kinder auf die Frau losgegangen sein.