Thale (dpa/sa) - Ein vermutlich betrunkener Autofahrer hat mit seinem Wagen eine geschlossene Bahnschranke durchbrochen und einen Schaden von 33 000 Euro verursacht. "Durch umherfliegende Trümmerteile sind andere Fahrzeuge, die in der Nähe zum Parken abgestellt waren, beschädigt worden", teilte die Polizei am Sonntag mit. Nachdem sein Auto in Thale zum Stehen gekommen sei, sei der 38-Jährige aus Bad Suderode (Harz) am Samstagabend geflohen. Zeugen hätten ihn jedoch gestellt und fixiert, der Unfallfahrer habe sich erheblich gewehrt. "Der Bahnübergang in Thale war für 4 Stunden voll gesperrt", hieß es. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an.

Polizeimeldung