Stößen/Halle (dpa/sa) - Ein 68-Jähriger ist mit seinem Auto gegen einen Baum gekracht und gestorben. Der Mann aus Freyburg war am Samstag auf der B180 zwischen Pretzsch und Stößen (Burgenlandkreis) in einer Kurve nach rechts von der Straße abgekommen, wie die Polizei in Halle am Sonntag mitteilte. Warum der Mann die Kontrolle über das Auto verlor, werde ermittelt. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass es eine Ölspur auf der Straße gegeben habe, hieß es.