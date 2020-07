Dessau-Roßlau (dpa) - Auf der A9 bei Dessau-Roßlau hat die Polizei einen Kleintransporter samt Diebesgut sichergestellt - der Fahrer ist den Beamten aber entkommen. Die Polizisten stoppten den Transporter in der Nacht zum Donnerstag, der Fahrer hielt jedoch vorzeitig in der Abfahrt und flüchtete, wie die Autobahnpolizei am Freitag mitteilte. Auf der Ladefläche des Transporters fanden die Beamten hochwertige Lautsprecherkomponenten im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Diese waren den Angaben zufolge auf einem Rastplatz an der A4 in Thüringen aus einem Sattelzug gestohlen worden. Von dem geflüchteten Fahrer des Diebesgutes hatte die Polizei bis zum Freitagmittag noch keine Spur.